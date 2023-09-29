جفاف في الامازون وفيضانات في اليونان

المحكمة الإنتخابية العليا في البرازيل تثبت قرار حرمان بولسونارو من الترشح

المحكمة الإنتخابية العليا في البرازيل تثبت قرار حرمان بولسونارو من الترشح

مسيرة أوكرانية تلحق أضرارًا في محطة توزيع كهرباء في روسيا