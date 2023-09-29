ميلوني تعلن رفض ايطاليا استقبال مهاجرين تنقذهم منظمات غير حكومية أجنبية



اعلنت جورجيا ميلوني الجمعة في مالطا ان على المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في المتوسط إنزالهم في البلدان التي ترفع أعلامها على السفن التي تستخدمها وخصوصا العلم الألماني، إذا لم يتم التوصل إلى تسوية أفضل بشأن وضع هذه المنظمات غير الحكومية في إطار ميثاق اللجوء والهجرة.



ورفضت رئيسة الوزراء الإيطالية التعديل الذي قدمته ألمانيا بشأن وضع المنظمات غير الحكومية ودورها اثناء التصويت الخميس في بروكسل على إصلاح ميثاق اللجوء والهجرة. وافقت على النص الدول ال27 ولكن إيطاليا التي قالت إنها فوجئت بتقديم المقترحات الألمانية في اللحظة الاخيرة، أعربت عن تحفظات وطلبت فترة للتفكير.



وأوضحت ميلوني للصحافة على هامش قمة الدول المتوسطية في الاتحاد الاوروبي في مالطا أن هذا التعديل "خطوة إلى الوراء" و"لذلك نقترح تعديلا آخر تكون بموجبه الدولة المسؤولة عن استقبال المهاجرين الذين ينقلون على متن سفينة تابعة لمنظمات غير حكومية هي الدولة نفسها التي ترفع هذه السفينة علمها".



وأضافت "لا يمكن ادعاء التضامن على حساب حدود الآخرين". وبحسب معلومات أوردتها وسائل إعلام إيطالية، رفض التعديل الإيطالي من قبل وزراء الداخلية الذين عقدوا اجتماعا مغلقا في بروكسل الخميس.



وتتهم روما برلين بتمويل العديد من منظمات الإغاثة غير الحكومية في المتوسط يرفع بعضها العلم الألماني. وبعثت جورجيا ميلوني برسالة إلى المستشار أولاف شولتس هذا الأسبوع للتعبير عن "دهشتها" لهذا الدعم.



دافعت وزيرة خارجية المانيا أنالينا بيربوك الخميس عن دور المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين الذين يحاولون دخول أوروبا عبر إيطاليا.واعلنت أن "إنقاذ المهاجرين من الغرق في البحر واجب قانوني وأوروبي".

