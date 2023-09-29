الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ميلوني تعلن رفض ايطاليا استقبال مهاجرين تنقذهم منظمات غير حكومية أجنبية
أخبار دولية
2023-09-29 | 13:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ميلوني تعلن رفض ايطاليا استقبال مهاجرين تنقذهم منظمات غير حكومية أجنبية
اعلنت جورجيا ميلوني الجمعة في مالطا ان على المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في المتوسط إنزالهم في البلدان التي ترفع أعلامها على السفن التي تستخدمها وخصوصا العلم الألماني، إذا لم يتم التوصل إلى تسوية أفضل بشأن وضع هذه المنظمات غير الحكومية في إطار ميثاق اللجوء والهجرة.
ورفضت رئيسة الوزراء الإيطالية التعديل الذي قدمته ألمانيا بشأن وضع المنظمات غير الحكومية ودورها اثناء التصويت الخميس في بروكسل على إصلاح ميثاق اللجوء والهجرة. وافقت على النص الدول ال27 ولكن إيطاليا التي قالت إنها فوجئت بتقديم المقترحات الألمانية في اللحظة الاخيرة، أعربت عن تحفظات وطلبت فترة للتفكير.
وأوضحت ميلوني للصحافة على هامش قمة الدول المتوسطية في الاتحاد الاوروبي في مالطا أن هذا التعديل "خطوة إلى الوراء" و"لذلك نقترح تعديلا آخر تكون بموجبه الدولة المسؤولة عن استقبال المهاجرين الذين ينقلون على متن سفينة تابعة لمنظمات غير حكومية هي الدولة نفسها التي ترفع هذه السفينة علمها".
وأضافت "لا يمكن ادعاء التضامن على حساب حدود الآخرين". وبحسب معلومات أوردتها وسائل إعلام إيطالية، رفض التعديل الإيطالي من قبل وزراء الداخلية الذين عقدوا اجتماعا مغلقا في بروكسل الخميس.
وتتهم روما برلين بتمويل العديد من منظمات الإغاثة غير الحكومية في المتوسط يرفع بعضها العلم الألماني. وبعثت جورجيا ميلوني برسالة إلى المستشار أولاف شولتس هذا الأسبوع للتعبير عن "دهشتها" لهذا الدعم.
دافعت وزيرة خارجية المانيا أنالينا بيربوك الخميس عن دور المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين الذين يحاولون دخول أوروبا عبر إيطاليا.واعلنت أن "إنقاذ المهاجرين من الغرق في البحر واجب قانوني وأوروبي".
آخر الأخبار
أخبار دولية
ايطاليا
استقبال
مهاجرين
تنقذهم
منظمات
حكومية
أجنبية
التالي
المحكمة الإنتخابية العليا في البرازيل تثبت قرار حرمان بولسونارو من الترشح
مسيرة أوكرانية تلحق أضرارًا في محطة توزيع كهرباء في روسيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-09-11
زلزال المغرب: فرنسا تعلن عن مساعدة قدرها خمسة ملايين يورو للمنظمات غير الحكومية
أخبار دولية
2023-09-11
زلزال المغرب: فرنسا تعلن عن مساعدة قدرها خمسة ملايين يورو للمنظمات غير الحكومية
0
أخبار دولية
2023-09-28
ايطاليا تريد فرض فحوص طبية على المهاجرين القاصرين للتحقق من أعمارهم
أخبار دولية
2023-09-28
ايطاليا تريد فرض فحوص طبية على المهاجرين القاصرين للتحقق من أعمارهم
0
أخبار دولية
2023-08-31
النيجر تعلق أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية في "مناطق العمليات" العسكرية
أخبار دولية
2023-08-31
النيجر تعلق أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية في "مناطق العمليات" العسكرية
0
أخبار دولية
2023-08-23
ايطاليا تحتجز ثلاث سفن لانقاذ مهاجرين خلال 48 ساعة
أخبار دولية
2023-08-23
ايطاليا تحتجز ثلاث سفن لانقاذ مهاجرين خلال 48 ساعة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:19
أحوال الطقس المتقلبة تحول خريف أوروبا إلى عز الصيف وتغرق نيويورك
أخبار دولية
08:19
أحوال الطقس المتقلبة تحول خريف أوروبا إلى عز الصيف وتغرق نيويورك
0
أخبار دولية
07:08
البيت الأبيض: المفاوضات الرامية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية تواصل التقدم
أخبار دولية
07:08
البيت الأبيض: المفاوضات الرامية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية تواصل التقدم
0
أخبار دولية
07:05
البابا فرنسيس رفع واحدًا وعشرين رجل دين من كل أنحاء العالم إلى رتبة كاردينال
أخبار دولية
07:05
البابا فرنسيس رفع واحدًا وعشرين رجل دين من كل أنحاء العالم إلى رتبة كاردينال
0
أخبار دولية
06:58
وصول القنصل السوري إلى الرياض
أخبار دولية
06:58
وصول القنصل السوري إلى الرياض
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
00:52
هل من منخفض جوي؟ إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:52
هل من منخفض جوي؟ إليكم تفاصيل الطقس
0
منوعات
2023-09-29
عثروا عليها مقتولة واسم عائلة زوجها كُتب بالدم على ساقها... والأخير أكد: ما زلت أفكر في أنها لم تصرخ أبدًا انها بطلة!
منوعات
2023-09-29
عثروا عليها مقتولة واسم عائلة زوجها كُتب بالدم على ساقها... والأخير أكد: ما زلت أفكر في أنها لم تصرخ أبدًا انها بطلة!
0
منوعات
2023-09-29
اختبار حمض نووي يفضح صلة القرابة بين زوجين بعد 11 عاماً من زواجهما...اليكم ما حصل!
منوعات
2023-09-29
اختبار حمض نووي يفضح صلة القرابة بين زوجين بعد 11 عاماً من زواجهما...اليكم ما حصل!
0
منوعات
2023-09-28
العثور على جثتي أم وطفلتها من الجنسية اللبنانية في النرويج...الضحيتان قتلتا ذبحا وهوية المشتبه به صادمة!
منوعات
2023-09-28
العثور على جثتي أم وطفلتها من الجنسية اللبنانية في النرويج...الضحيتان قتلتا ذبحا وهوية المشتبه به صادمة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:19
أحوال الطقس المتقلبة تحول خريف أوروبا إلى عز الصيف وتغرق نيويورك
أخبار دولية
08:19
أحوال الطقس المتقلبة تحول خريف أوروبا إلى عز الصيف وتغرق نيويورك
0
أخبار لبنان
08:03
باسيل: مع اللامركزية الادارية ستتمكن كل منطقة أن تأخذ دورها الاقتصادي بحسب طبيعتها
أخبار لبنان
08:03
باسيل: مع اللامركزية الادارية ستتمكن كل منطقة أن تأخذ دورها الاقتصادي بحسب طبيعتها
0
تقارير نشرة الاخبار
07:49
لليوم الثاني على التوالي... النيران ما زالت مشتعلة بين بعاصير والدبية
تقارير نشرة الاخبار
07:49
لليوم الثاني على التوالي... النيران ما زالت مشتعلة بين بعاصير والدبية
0
أخبار لبنان
04:21
جعجع في الذكرى الثانية لإنطلاقة "الجبهة السيادية": الممانعة متمسكة برقبة الشعب والدولة حتى أوصلتهما إلى الخراب والهلاك
أخبار لبنان
04:21
جعجع في الذكرى الثانية لإنطلاقة "الجبهة السيادية": الممانعة متمسكة برقبة الشعب والدولة حتى أوصلتهما إلى الخراب والهلاك
0
أخبار لبنان
03:47
شرطة بلدية الغبيري تقفل محال في سوق سويدان
أخبار لبنان
03:47
شرطة بلدية الغبيري تقفل محال في سوق سويدان
0
أخبار دولية
14:37
الأسد: الحرب في سوريا لم تنته
أخبار دولية
14:37
الأسد: الحرب في سوريا لم تنته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بعد حريق قاعة الأفراح في العراق.. ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها كي لا تتحول "أفراحنا إلى أتراح"؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
بعد حريق قاعة الأفراح في العراق.. ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها كي لا تتحول "أفراحنا إلى أتراح"؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الأملاك العامة البحرية... هل تسد جزءا من عجز الخزينة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الأملاك العامة البحرية... هل تسد جزءا من عجز الخزينة؟
0
أخبار دولية
13:43
حل الدولتين ضمن الاتفاق الاميركي الاسرائيلي
أخبار دولية
13:43
حل الدولتين ضمن الاتفاق الاميركي الاسرائيلي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
11:30
أهان عمّته خلال مشاجرة بينهما فقتلته خلال نومه... ثم عادت إلى النوم!
منوعات
11:30
أهان عمّته خلال مشاجرة بينهما فقتلته خلال نومه... ثم عادت إلى النوم!
2
حال الطقس
00:52
هل من منخفض جوي؟ إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:52
هل من منخفض جوي؟ إليكم تفاصيل الطقس
3
فنّ
10:20
بعد تغريمه بدفع 400 مليون ليرة لبنانية للفنانة إليسا... اعتراض شربل خليل ينجح وهذه التفاصيل! (صور)
فنّ
10:20
بعد تغريمه بدفع 400 مليون ليرة لبنانية للفنانة إليسا... اعتراض شربل خليل ينجح وهذه التفاصيل! (صور)
4
فنّ
09:05
تركت المسرح في منتصف الحفل... كيلي كلاركسون تتعرّض لموقف محرج أثناء عرضها والسبب "صادم"! (فيديو)
فنّ
09:05
تركت المسرح في منتصف الحفل... كيلي كلاركسون تتعرّض لموقف محرج أثناء عرضها والسبب "صادم"! (فيديو)
5
منوعات
11:05
لخمس سنوات مُقبلة حفلُ انتخاب ملكة جمال لبنان على الـ"LBCI" وتغييرات محوريّة مُرتقبة
منوعات
11:05
لخمس سنوات مُقبلة حفلُ انتخاب ملكة جمال لبنان على الـ"LBCI" وتغييرات محوريّة مُرتقبة
6
تقارير نشرة الاخبار
13:38
فقط في لبنان: مغارة للبيع
تقارير نشرة الاخبار
13:38
فقط في لبنان: مغارة للبيع
7
امن وقضاء
09:02
فياض كشف عن التقدم الملموس في قطاع الطاقة في لبنان: خلال 30 يومًا قد نصل الى اكتشاف بترولي في الرقعة رقم 9
امن وقضاء
09:02
فياض كشف عن التقدم الملموس في قطاع الطاقة في لبنان: خلال 30 يومًا قد نصل الى اكتشاف بترولي في الرقعة رقم 9
8
امن وقضاء
10:53
1300 سوريّ حاولوا التسلل عند الحدود اللبنانية - السورية... هذا ما حصل
امن وقضاء
10:53
1300 سوريّ حاولوا التسلل عند الحدود اللبنانية - السورية... هذا ما حصل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More