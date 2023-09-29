خمسة قتلى في تفجير انتحاري في وسط الصومال



قُتل خمسة أشخاص وجرح ستة آخرون الجمعة عندما فجّر انتحاري نفسه في مقهى قرب القصر الرئاسي في وسط الصومال، وفق الشرطة وشهود.



وفجّر المهاجم الشحنة الناسفة في مقهى في وسط العاصمة مقديشو، وفق ما أفاد المتحدث باسم الشرطة صادق آدم دوديشو.



وقال دوديشو إن الضحايا كافة كانوا يرتشفون الشاي في المقهى الذي عادة ما يقصده عناصر قوات الأمن الصومالية ومدنيون.



ولم يصدر على الفور أي تبنٍّ للهجوم.



وأفاد شهود بأن الشرطة ضربت طوقا أمنيا حول الموقع عقب التفجير.

