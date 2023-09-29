بعثة إنسانية للأمم المتحدة في قره باغ نهاية الأسبوع للمرة الأولى منذ 30 عاما



ترسل الامم المتحدة نهاية هذا الاسبوع بعثة الى ناغورني قره باغ بهدف تقييم الحاجات الانسانية، وفق ما اعلن المتحدث باسم المنظمة الاممية ستيفان دوجاريك، موضحا أن المنظمة لم تتمكن من دخول هذه المنطقة "منذ نحو ثلاثين عاما".



وقال المتحدث إن "حكومة أذربيجان والامم المتحدة اتفقتا على (ارسال) بعثة الى المنطقة. البعثة ستصل نهاية هذا الاسبوع".

