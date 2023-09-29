البيت الأبيض يحض صربيا على "سحب" قواتها من الحدود مع كوسوفو

دعا البيت الأبيض صربيا الجمعة الى "سحب" وحدات من قواتها منتشرة عند الحدود مع كوسوفو مع تصاعد التوتر بين الجانبين بعد اشتباكات في قرية كوسوفية.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي "نحضّ صربيا على سحب هذه القوات من الحدود"، مشيرا الى أن حشد القوات، بما يشمل نشرا "غير مسبوق" لبطاريات المدفعية، هو "تطوّر مزعزع للاستقرار للغاية".