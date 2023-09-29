الحلف الأطلسي مستعد لتعزيز انتشاره في كوسوفو بعد التطورات الأخيرة

ابدى حلف شمال الأطلسي الجمعة استعداده لتعزيز عديد قوته "كفور" المنتشرة في كوسوفو، وذلك بهدف "مواجهة الوضع" بعد هجوم شن الأحد الفائت في شمال الاقليم الصربي السابق.



وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في بيان "أمس، اجاز مجلس شمال الأطلسي هيئة اتخاذ القرار السياسي في الحلف نشر قوات إضافية لمواجهة الوضع".



ولم يحدد البيان ماهية القوات التي يمكن نشرها إذا اقتضت الضرورة، لكن وزارة الدفاع البريطانية ذكرت من جهتها أنه تم وضع كتيبة تضم ما بين 500 و650 عنصرا في تصرف "كفور" عند الضرورة.