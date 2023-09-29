عدد من الجرحى في اصطدام بين قطارين في اسكتلندا

جُرح كثر في اصطدام بين قطارين في محطة أفيمور في شمال اسكتلندا الجمعة، وفق ما أفادت الشرطة.



وجاء في بيان لشرطة اسكتلندا "تم نقل شخصين إلى مستشفى ريغمور. تتم معالجة ركاب آخرين في الموقع والتحقيقات جارية".

