ترامب يسخر في كاليفورنيا من منافسيه الجمهوريين

ترامب يسخر في كاليفورنيا من منافسيه الجمهوريين

هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منافسيه على نيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للإنتخابات الرئاسية لعام 2024، خصوصًا حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، أمام جمهور مؤيد له الجمعة في آناهايم خلال مؤتمر الحزب الجمهوري في كاليفورنيا.



وقال الرئيس السابق: "كنت أنا من أعاد اللون الأحمر إلى فلوريدا (لون الجمهوريين) وليس هو"، في إشارة إلى دي سانتيس. ومستذكرًا الدعم الذي قدمه له عام 2018 في حملته لنيل منصب حاكم ولاية فلوريدا، أكد ترامب أنه "بدوني لكان ميتًا".



ووفقًا لاستطلاع حديث أجرته شبكة إن بي سي نيوز، يتقدم ترامب بشكل ساحق في الإنتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري مع 59% من نوايا التصويت في مقابل 16% لديسانتيس، أقرب منافسيه.



وفي آناهايم، وصف ترامب أيضًا كريس كريستي، الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي، بأنه "خاسر".