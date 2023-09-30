رئيس بوركينا فاسو الإنتقالي: لا توجد أي مشكلة مع ساحل العاج

رئيس بوركينا فاسو الإنتقالي: لا توجد أي مشكلة مع ساحل العاج

أعلن رئيس بوركينا فاسو الإنتقالي الكابتن ابراهيم تراوري مساء الجمعة أنه لا توجد أي مشكلة بين شعبي بوركينا وساحل العاج لكن سياسات هذين البلدين قد تختلف، في وقت تناقش الدولتان إطلاق سراح إثنين من رجال الدرك العاجيين معتقلين في بوركينا.



وأقر تراوري في مقابلة أجراها معه التلفزيون الوطني في بوركينا فاسو بأن مواقف البلدين قد تختلف وينطبق هذا خصوصًا على ملف النيجر التي شهدت إنقلابًا في تموز وتعرضت لتهديدات بالتدخل المسلح من جانب البلدان الأعضاء في الجماعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).



ونددت ساحل العاج بالإنقلاب، قائلة إنها مستعدة لإرسال كتيبة من الجنود إلى النيجر.