رئيس بوركينا الإنتقالي يعلن تعديلًا جزئيًا للدستور ويقول إن الإنتخابات ليست أولوية

رئيس بوركينا الإنتقالي يعلن تعديلًا جزئيًا للدستور ويقول إن الإنتخابات ليست أولوية

إعتبر رئيس بوركينا فاسو الإنتقالي الكابتن ابراهيم تراوري مساء الجمعة في مقابلة عبر التلفزيون الوطني أن الإنتخابات في بلاده ليست "أولوية"، معلنًا من جهة ثانية عزمه على إجراء "تعديل جزئي" للدستور.



وبعد عام تقريبًا على وصوله إلى السلطة عبر إنقلاب، تحدث تراوري عن الإنتخابات المقرر إجراؤها نظريًا في تموز 2024، قائلًا للصحافيين: "إنها ليست أولوية، أقول لكم هذا بوضوح، بل إن الأمن هو الأولوية في هذا البلد الذي يقوضه العنف الجهادي."



وردًا على سؤال عن إحتمال إعادة صوغ الدستور، قال تراوري إن "النصوص الحالية لا تسمح لنا بالتطور في شكل سلمي". وأعلن تراوري عن "تعديل جزئي" للدستور، معتبرًا أن النص المعتمد حاليًا يعكس "رأي حفنة من المستنيرين" على حساب "الجماهير الشعبية".