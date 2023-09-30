مقتل ناشط في حماس في إشتباك مع جنود إسرائيليين في الضفة الغربية

مقتل ناشط في حماس في إشتباك مع جنود إسرائيليين في الضفة الغربية



قتل ناشط في حركة حماس مساء الجمعة في إشتباك مع جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وفق مصادر متطابقة.



وجاء في بيان لوزارة الصحة الفلسطينية أن محمد جبريل رمانة قضى متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الإحتلال الحي في البيرة، المدينة التوأم لرام الله.



وأشارت وزارة الصحة إلى إصابة فلسطيني ثان بجروح، من دون إعطاء أي تفاصيل حول ظروف الواقعة.



ونعت حركة حماس في بيان رمانة الذي وصفته بأنه "شهيدها المجاهد" الذي ارتقى بنيران قوات الإحتلال قرب مستوطنة بساغوت".



وأرفقت الحركة بيانها بصورة شاب.