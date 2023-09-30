رئيسة الحكومة الفرنسية تكسب تصويتًا لحجب الثقة أمام الجمعية الوطنية

كسبت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن بفارق مريح، تصويتًا لحجب الثقة عن حكومتها في الجمعية الوطنية، بعدما لجأت إلى تمرير الموازنة من دون تصويت برلمانيّ.



وحصل طرح الثقة على موافقة 193 نائبًا من أصل الأصوات الـ289 المطلوبة لتمريره، وهي نتيجة كانت متوقعة إلى حد كبير في ظل عدم حصول الطرح على دعم من يمين الوسط في مجلس النواب.