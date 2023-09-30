فيلم يؤدّي إلى إلغاء مِهرجان سينمائيّ في تركيا

أُلغي مِهرجان سينمائيّ دوليّ، في تركيا، بعد جدل حول فيلم وثائقيّ عن عمليات التطهير التي أعقبت الانقلاب الفاشل في العام 2016، وَفق ما أعلنت السلطات التركية الجمعة.



وقال رئيس بلدية أنطاليا جنوبي البلاد، المسؤول عن تنظيم مِهرجان "ألتين بورتكال" (البرتقالة الذهبية)، في مقطع فيديو نُشر على منصة "أكس" (تويتر سابقاً): "يجب أن أُبلغ بكل أسف محبّي السينما جميعهم أننا ألغينا مهرجاننا، بسبب تطوّرات خارجية".



ويخبر الفيلم الوثائقيّ "المرسوم" قصة طبيب ومعلم قُتلا خلال موجة القمع التي أعقبت محاولة الانقلاب في العام 2016 ضدّ الرئيس التركيّ رجب طيب إردوغان.