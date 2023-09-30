زيلينسكي يفتتح منتدى لاستقطاب صانعي الأسلحة

زيلينسكي يفتتح منتدى لاستقطاب صانعي الأسلحة

إفتتح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منتدى كييف الأول للصناعات الدفاعية، في محاولة لاستقطاب المزيد من المجموعات العسكرية لبناء معداتها في بلاده تسهيلًا لمواجهة الغزو الروسي.



ومنذ بدء موسكو هجومها العسكري في شباط 2022، تعول أوكرانيا على المساعدات العسكرية الغربية، وتسعى بشكل متزايد إلى تعزيز إنتاج الأسلحة محليًا خشية تراجع الدعم الغربي لها مع مرور الوقت.



وقال زيلينسكي خلال إفتتاح المنتدى الجمعة: "مهمتنا الأولى هي الإنتصار في هذه الحرب وإعادة سلام مستدام إلى شعبنا، والأهم أن يكون موثوقًا. سنحقق هذه المهمة بالتعاون معكم".