أكثر من 100 ألف شخص فروا من ناغورني قره باغ

فرّ أكثر من 100 ألف من السكان الأرمن من إقليم ناغورني قره باغ، في أعقاب العملية العسكرية، التي شنتها أذربيجان وانتهت باستسلام الانفصاليين، وفق ما أكدت الحكومة الأرمينية.



وقالت نظلي باغداساريان، المتحدثة باسم رئيس الحكومة نيكول باشينيان، إن أكثر من 100 ألف شخص غادروا الإقليم، علمًا بأنّ عدد السكان الأرمن في المنطقة كان يقدّر بنحو 120 ألفًا.