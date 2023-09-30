حريق في عبارة إيطالية على متنها عشرات المهاجرين

أعلنت السلطات الإيطالية إنقاذ أكثر من 100 راكب، بينهم مهاجرون، من عبارة أبحرت من جزيرة لامبيدوسا باتجاه صقلية، بعد اندلاع حريق، في غرفة المحرك.



وقال خفر السواحل إن العبارة التي كانت تبحر من لامبيدوسا إلى بورتو إمبيدوكل، في جنوب صقلية كان على متنها 177 شخصًا، بينهم 27 من أفراد الطاقم و83 مهاجرًا.



وأُجلي ركاب العبارة عبر القوارب باتجاه صقلية أو لامبيدوسا، حسب خفر السواحل.