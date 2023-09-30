وصول القنصل السوري إلى الرياض

وصول القنصل السوري إلى الرياض

وصل القنصل السوري إحسان رمان إلى الرياض لتمثيل سوريا في سفارة الجمهورية العربية السورية في المملكة العربية السعودية.



وتأتي هذه الخطوة في وقت يتم الحديث عن عدم إحداث أي خرق في المبادرة العربية الخاصة بالحل في سوريا.