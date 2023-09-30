البابا فرنسيس رفع واحدًا وعشرين رجل دين من كل أنحاء العالم إلى رتبة كاردينال

رفع البابا فرنسيس واحدًا وعشرين رجل دين من كل أنحاء العالم إلى رتبة كاردينال، ومعظم هؤلاء قد يدلون بأصواتهم يومًا ما لانتخاب خليفة له.



ومن بين الكرادلة الجدد مستشارون وإداريون، وسيكون اختيارهم موضع متابعة لأنه يشكل مؤشرًا إلى الإتجاه المستقبلي للكنيسة الكاثوليكية.



ويمكن أن يصبح أحد هؤلاء الكرادلة يومًا ما خليفة لفرنسيس الذي ترك الباب مفتوحًا لإمكان استقالته.



والمراسم التي جرت اليوم هي التاسعة منذ انتخاب البابا فرنسيس العام ألفين وثلاثة عشر 2013.