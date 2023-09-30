البيت الأبيض: المفاوضات الرامية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية تواصل التقدم

البيت الأبيض: المفاوضات الرامية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية تواصل التقدم

كشف المتحدث بإسم البيت الأبيض أن المفاوضات الرامية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية تواصل التقدم، مشيرًا إلى التوصل إلى إطار أساسي لإتفاق مستقبلي.



وفي دردشة مع صحافيين، قال جون كيربي: الطرفين وضعا على ما أعتقد هيكلية أساسية لما يمكن أن نسير باتجاهه، مشددًا على أنه وعلى غرار أي إتفاق معقد، يتعين على الجميع تقديم تنازلات."