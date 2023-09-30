قتلى ومفقودون إثر انهيار منجم ذهب في زيمبابوي

لقي ثلاثة من عمال المناجم حتفهم ويخشى أن يكون 18 آخرون طمروا، إثر انهيار منجم ذهب غير قانوني في زيمبابوي، حسبما أعلن التلفزيون الرسمي .



ووقع الحادث الجمعة في شيغوتو على بعد نحو 120 كلم غرب العاصمة هراري، وفق التلفزيون.



وذكر التلفزيون أن "ثلاث جثث انتُشلت من منجم باي هورس الذي انهار في شيغوتو".



واشار إلى أنه تم "العثور على الجثث تحت صخور خلال عملية بحث تجريها الحكومة بمساعدة عدد من عمال المناجم المحترفين".