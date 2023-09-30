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حريق هائل في خط أنابيب نفط في غرب أوكرانيا

أخبار دولية
2023-09-30 | 11:42
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حريق هائل في خط أنابيب نفط في غرب أوكرانيا
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حريق هائل في خط أنابيب نفط في غرب أوكرانيا

اندلع حريق هائل في خط أنابيب نفط في منطقة إيفانو-فرانكيفسك غرب أوكرانيا، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، بحسب ما ذكرت خدمات الطوارئ السبت.
     
وأظهرت لقطات لم يتم التحقق منها وتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي سحب دخان أسود كثيف تتصاعد فوق ما بدا أنها قرية.
     
وقالت خدمة الطوارئ الأوكرانية "في الساعة الخامسة مساء (14,00 ت غ) انفجر خط أنابيب نفط (قطره 150 ملم) قرب قرية ستريمبا في منطقة نادفيرنا". وأضافت أن الحادث أدى إلى تسرب نفطي على مساحة 100 متر مربع.
     
ولم يتضح على الفور سبب الحريق، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى وقوع انفجار قوي. وتابعت خدمات الطوارئ "تعمل فرق الإسعاف في المكان".

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