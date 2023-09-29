آلاف المتظاهرين في سويسرا للمطالبة بحماية أفعل للمناخ

تظاهر آلاف الأشخاص السبت في شوارع العاصمة السويسرية برن للمطالبة بحماية أفعل للمناخ وبمزيد من "العدالة المناخية"، في تحرّك نظّم قبل أقل من شهر من الانتخابات البرلمانية.



وأشار منظّمو التظاهرة المنضوون في "تحالف المناخ السويسري" إلى أن "الغضب من التقاعس على صعيد السياسة المناخية والعواقب المدمرة والفتاكة لأزمة المناخ، حشَد مجموعات من كل الأعمار والآفاق".



ويطالب المتظاهرون بوضع حد لتدمير البيئة واحترام الأهداف المناخية لاتفاق باريس.