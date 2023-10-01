البحرية السنغالية تعترض مركبين لمهاجرين على متنهما 272 شخصا

أعلنت البحرية السنغالية أنها اعترضت الجمعة مركبين على متنهما 272 شخصا، في إطار سلسلة من عمليات اعتراض قوارب المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.



وقالت البحرية على شبكات التواصل الاجتماعي إن من بين الركاب الذين اعترضهم الجمعة زورق دورية تابع للبحرية في المحيط الأطلسي على بعد مئة كيلومتر قبالة دكار، 16 امرأة وسبعة أطفال. وقد تمت إعادتهم إلى ميناء دكار.



وكانت قطعة أخرى تابعة للبحرية قد اعترضت مركبا يقل 71 مهاجرا الخميس.



وكثفت البحرية السنغالية عمليات اعتراض مراكب المهاجرين غير النظاميين وإنقاذهم ورعايتهم في الأسابيع الأخيرة.



واعترضت البحرية 1693 مهاجرا منذ الأول من تموز، وفقا لإحصاء يستند إلى بياناتها على شبكات التواصل الاجتماعي.



والعديد من مستقلي هذه المراكب من السنغاليين، ولكن هناك جنسيات أخرى.



ويحاول آلاف الأفارقة الساعين إلى حياة أفضل كل عام الوصول إلى أوروبا عبر المحيط الأطلسي على طول الساحل، على الرغم من خطورة الرحلة.



وهم يسافرون في مراكب بدائية أو زوارق مجهّزة بمحرك يوفرها لهم مهربون لقاء مبالغ مالية.



ويرسو العديد من هذه المراكب والزوارق في جزر أرخبيل الكناري الذي يعد بوابة أوروبا.