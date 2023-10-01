الكونغرس الأميركي يتجنب الإغلاق الحكومي قبل ساعات فقط من انتهاء المهلة

مجلس الشيوخ الأميركي تبنى إجراء طارئا

تبنى مجلس الشيوخ الأميركي مساء السبت، إجراء طارئا يتيح مواصلة تمويل الإدارة الفدرالية موقتا لمدة 45 يوما.



وقبل ساعات فقط من حصول "الإغلاق" الحكومي أقر مجلس النواب نصا في محاولة أخيرة لتجنب الشلل، قبل ان تتم الموافقة عليه من جانب 88 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل رفض 9.