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بايدن يتوقع أن يتم التصويت على المساعدات لأوكرانيا بعد الاتفاق على تجنب الإغلاق الحكومي
أخبار دولية
2023-09-30 | 23:52
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بايدن يتوقع أن يتم التصويت على المساعدات لأوكرانيا بعد الاتفاق على تجنب الإغلاق الحكومي
بايدن: أتوقع أن يحافظ رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي على التزامه تجاه شعب أوكرانيا
رحب الرئيس الأميركي جو بايدن باتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي، لكنه دعا الكونغرس إلى الموافقة سريعا على مساعدات لأوكرانيا بعد استثنائها من الاتفاق.
وقال بايدن في بيان: "أتوقع تماما أن يحافظ رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي على التزامه تجاه شعب أوكرانيا ويضمن إمرار الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة".
أخبار دولية
بايدن
المساعدات
أوكرانيا
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