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حزب غباغبو يرفض نتائج الانتخابات المحلية في ساحل العاج

أخبار دولية
2023-10-01 | 00:05
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حزب غباغبو يرفض نتائج الانتخابات المحلية في ساحل العاج
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حزب غباغبو يرفض نتائج الانتخابات المحلية في ساحل العاج

أعلن حزب المعارضة بزعامة الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو رفضه نتائج الانتخابات المحلية وانتخابات مجلس الشيوخ، بعد أسابيع قليلة على إجراء هذا الاقتراع الذي خرج منه الحزب الحاكم منتصرا بفارق كبير.
     
وقال جوستان كونيه كاتينان، المتحدث باسم الحزب، خلال مؤتمر صحافي في أبيدجان، إن "حزب الشعوب الإفريقية - ساحل العاج يرفض نتائج الانتخابات المحلية وانتخابات مجلس الشيوخ والتي تم التوصل إليها بشكل أساسي من خلال مناورات مزورة".
     
وأضاف كاتينان أن "اللجنة الانتخابية المستقلة هي أول متواطئة، إن لم تكن المُبادِرة، في حالات التزوير المتعددة". وأثار مخالفات تتعلق خصوصا بالمعدات الموضوعة في مراكز الاقتراع.
     
كما وجه "حزب الشعوب الإفريقية - ساحل العاج" اتهاما لحزب "تجمع الهوفويتيين من أجل الديمقراطية والسلام" بزعامة الرئيس الحسن واتارا بأنه "اشترى أصوات الناخبين". 
     
وتصدر حزب "تجمع الهوفويتيين من أجل الديمقراطية والسلام" النتائج في 123 من أصل 201 بلدية وفي 25 من أصل 31 منطقة.
     
ومثّلت هذه الانتخابات المحلية مقياسا لشعبية كل من السلطة والمعارضة قبل عامين من الانتخابات الرئاسية المقررة في 2025.

أخبار دولية

حزب المعارضة

لوران غباغبو

نتائج

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