الحزب الشعبوي المعارض لمساعدة كييف يفوز في انتخابات سلوفاكيا

فاز حزب شعبوي يريد وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا وينتقد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، في انتخابات سلوفاكيا، وفق ما أظهرت نتائج رسمية.



وبعد فرز كل الأصوات تقريبا، حصل حزب "سمير-إس دي" بقيادة رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو على 23,3 في المئة متغلبا على حزب سلوفاكيا التقدمية الوسطي الذي حصل على 17 في المئة.