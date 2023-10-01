انفجار قرب مقر البرلمان في أنقرة

سُمع دوي انفجار في العاصمة التركية أنقرة قرب مقر البرلمان الذي كان من المقرر أن يفتتح دورته الجديدة في وقت لاحق من اليوم، وفق ما ذكر مراسل فرانس برس.



وأفادت وسائل إعلام تركية أيضا بسماع أصوات إطلاق نار في المكان حيث سارعت أجهزة الطوارئ للوصول الى المكان.