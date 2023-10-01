وزارة الداخلية التركية: انفجار أنقرة "هجوم إرهابي"

أعلنت وزارة الداخلية التركية أن الانفجار الذي وقع اليوم قرب مقر البرلمان في قلب العاصمة أنقرة كان "هجوما إرهابيا" أسفر عن إصابة شرطيَّين اثنين بجروح.



وأفادت الوزارة بأن "إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة عسكرية خفيفة حوالى الساعة 09,30 صباحا (06,30 ت غ) أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفّذا عملية تفجير".

وكان دوي انفجار قد سُمع في العاصمة التركية أنقرة قرب مقر البرلمان الذي كان من المقرر بأن يفتتح دورته الجديدة في وقت لاحق من اليوم، وفق ما ذكر مراسل فرانس برس.