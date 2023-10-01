وصول بعثة الأمم المتحدة إلى ناغورني قره باغ في أول زيارة منذ 30 عاما

وصلت بعثة تابعة للأمم المتحدة اليوم، إلى ناغورني قره باغ، لتكون الأولى منذ ثلاثة عقود، وفق ما أعلنت باكو، بعدما غادر جميع السكان الأرمن تقريبا منذ استعادت أذربيجان السيطرة على هذا الجيب.



وأفاد متحدث باسم الرئاسة الأذربيجانية فرانس برس بأن "بعثة أممية وصلت إلى قره باغ صباح الأحد"، لتقييم الاحتياجات الإنسانية خصوصا.