11 قتيلًا على الأقل إثر حريق في ملهى ليلي في جنوب شرق إسبانيا

11 قتيلًا على الأقل إثر حريق في ملهى ليلي في جنوب شرق إسبانيا

إرتفعت إلى 11 شخصًا حصيلة القتلى الذين قضوا صباح الأحد جراء حريق في ملهى ليلي في جنوب شرق إسبانيا، وفق ما أعلنت السلطات، مؤكدة أن العدد ليس نهائيًا مع تواصل أعمال البحث.



وأوردت الشرطة عبر منصة "إكس": "إنتشر خبراء الشرطة العلمية والقضائية في ملهى مدينة مرسية حيث اندلع حريق فجر الأحد لإجراء التحقيقات. حتى الآن، ثمة 11 قتيلًا". وأكدت بلدية المدينة الحصيلة الجديدة، مشيرة إلى أنها غير نهائية.