تأجيل مؤتمر إعادة إعمار درنة

أعلنت سلطات شرق ليبيا الأحد تأجيل موعد انعقاد المؤتمر "الدولي" لإعادة إعمار مدينة درنة التي دمرتها الفيضانات في 10 أيلول الماضي، إلى مطلع تشرين الثاني.وأعلنت اللجنة التحضيرية في بيان أن المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في 10 تشرين الأول، تم تأجيله لأسباب لوجستية ومن أجل منح الشركات "الوقت اللازم لتقديم الدراسات و المشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية اعادة الإعمار"، موضحة أنه سينعقد الآن في الأول والثاني من تشرين الثاني في مدينتي درنة وبنغازي.