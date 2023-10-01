قصف أوكراني وهجمات بالمسيرات ضد مناطق روسية

قصف أوكراني وهجمات بالمسيرات ضد مناطق روسية

تعرضت مناطق روسية عدة الأحد لقصف وهجمات بالطائرات المسيرة من جانب أوكرانيا، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح وتحويل مسار الرحلات في أحد مطارات البلاد، وفق مسؤولين.



وكثفت كييف هجماتها بالطائرات المسيرة على الأراضي الروسية منذ بدأت في حزيران الماضي هجومًا مضادًا لاستعادة أراضِ تسيطر عليها قوات موسكو في شرق أوكرانيا وجنوبها.



وقال حاكم منطقة بلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا فياشيسلاف غلادكوف: "صباح الأحد، قصفت القوات المسلحة الأوكرانية منطقة السوق المركزية في شيبينكو".



وأضاف: "وفق المعلومات الأولية، أصيب ثلاثة أشخاص بجروح. أصيبت إمرأة بشظايا في عنقها وأصيب رجلان بشظايا في الساقين".

