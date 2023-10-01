تعليق رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" من صنعاء بسبب خلاف مع الحوثيين

علقت شركة الخطوط الجوية اليمنية رحلاتها من العاصمة صنعاء بسبب خلاف مالي مع المتمردين الحوثيين، حسبما أعلنت الشركة ومسؤولون.وكانت الشركة تسير رحلات تجارية منتظمة إلى عمان فقط في ظل الحصار الجوي والبحري المفروض على البلاد منذ العام 2015 من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعمًا للحكومة المعترف بها دوليًا ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.ونقلت وكالة "سبأ" الناطقة بإسم سلطات العاصمة اليمنية عن مسؤول في وزارة النقل في الحكومة التابعة للحوثيين قوله السبت: "تم تعليق الرحلات الجوية اليمنية في مطار صنعاء".وأضاف أن ذلك يعد مؤشرًا لعدم جدية دول العدوان في التوجه الجاد للسلام واستهتارًا بكل الجهود المبذولة بهذا الخصوص.من جهتها، ألقت الشركة في بيان لها، اللوم على المتمردين واتهمتهم بـ"فرض قيود غير قانونية منذ شهر آذار الماضي على الحسابات والأرصدة المالية التابعة للشركة في صنعاء"، الأمر الذي نفاه الحوثيون.