إردوغان يؤكد أن تركيا لم تعد تنتظر شيئًا من الإتحاد الأوروبي

إردوغان يؤكد أن تركيا لم تعد تنتظر شيئًا من الإتحاد الأوروبي

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد أن بلاده لم تعد تنتظر شيئًا من الإتحاد الأوروبي بعد المماطلة في مسعاها للإنضمام لعضويته على مدى عقود.



وقال إردوغان في خطاب خلال افتتاح البرلمان التركي دورته الجديدة: "لقد أوفينا بكل الوعود التي قطعناها للإتحاد الأوروبي، لكنهم لم يفوا بأي من وعودهم تقريبًا"، مشددًا على أن "أنقرة لن تقبل متطلبات جديدة أو شروطًا في مسار الإنضمام إلى التكتل".