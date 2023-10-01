نحو مليون شخص يشاركون في مظاهرة معارضة للحكومة البولندية في وارسو

شارك نحو مليون شخص في مظاهرة دعت إليها المعارضة البولندية، وسط وارسو، ضد الحكومة الشعبوية القومية.

وأتت هذه المظاهرة، قبل 15 يومًا من الانتخابات التشريعية، وفق ما أكدت بلدية العاصمة.



وقالت مونيكا بوث المتحدثة باسم بلدية المدينة لفرانس برس "هذه قطعًا، أكبر تظاهرة في تاريخ وارسو".