إقالة مسؤولين محليين في العراق إثر حريق حفلة الزفاف

أعلن وزير الداخلية العراقيّ عبد الأمير الشمري إقالة مسؤولين محليين واتخاذ اجراءات إدارية بحقّهم، في محافظة نينوى، في شمال العراق.



وأتت هذه الإقالة على خلفية "الإهمال" و"عدم القيام بالواجبات الوظيفية" في الحريق الدامي، الذي اندلع، خلال حفلة زفاف وأسفر عن مقتل 107 أشخاص.



وقال الوزير، خلال مؤتمر صحافيّ، إلى جانب مسؤولين آخرين إن المأساة التي وقعت أواخر أيلول هي "حادث عرضي"، مضيفًا أن قاعة الاحتفالات التي وقع فيها الحريق "لها طاقة استيعابية لا تتجاوز 400 شخص" لكن عدد المدعوين بلغ 900.



وأشار رئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بكشف ملابسات الحريق اللواء سعد فالح، في المؤتمر الصحافيّ، إلى أن آخر حصيلة تفيد بمقتل 107 أشخاص وإصابة 82 آخرين بجروح.



وأوضح أنّ "السبب الرئيسي" للحادث هو إطلاق ألعاب نارية داخل القاعة بارتفاع فاق أربعة أمتار من أربع آلات.