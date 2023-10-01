السعودية تعدّل توقعات موازنتها وتتوقع عجزا

أعلنت وزارة المالية السعودية أنها عدّلت التوقعات الخاصة بموازنتها باتجاه سالب، متوقعة تسجيل عجز للعام الحالي حتى العام 2026، ما يعكس ارتفاع النفقات وانخفاض عائدات النفط.