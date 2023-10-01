البحرية السنغالية تعترض أكثر من 600 مهاجر في ثلاثة أيام

البحرية السنغالية تعترض أكثر من 600 مهاجر في ثلاثة أيام



أعلنت البحرية السنغالية أنها اعترضت في ثلاثة أيام أكثر من 600 مهاجر كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا، بعد عملية سابقة السبت.



وقالت البحرية على شبكات التواصل الإجتماعي الأحد إن زورق دورية تابعًا لها إعترض زورقين في اليوم السابق على متنهما 262 راكبًا، بينهم 26 إمرأة و13 قاصرًا.



وبذلك، يبلغ عدد المهاجرين الذين منعت الدورية إبحارهم في المحيط الأطلسي 605 خلال ثلاثة أيام، بعدما اعتراضت زورقين على متنهما 272 راكبًا الجمعة وقاربًا يقل 71 مهاجرًا الخميس.



وكثفت البحرية السنغالية إعتراض مراكب المهاجرين وإنقاذهم ورعايتهم في الأسابيع الأخيرة.