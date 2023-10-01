فرٌّ وإخلاء منازل في أستراليا بسبب اندلاع حرائق

فرّ مئات من السكان والسياح من عدة بلدات، في ريف جنوب شرق أستراليا، بسبب حرائق الغابات مع تعرض البلاد إلى ارتفاع شديد في درجات الحرارة.



وطُلب من الناس، في أربع بلدات في منطقة جيبسلاند بولاية فيكتوريا، إخلاء منازلهم على الفور، لتضمين هذه المناطق حدائق وطنية ومصانع نبيذ. وحُذّر سكان ثلاث بلدات أخرى والمناطق المحيطة بها للاستعداد للمغادرة.



وقال روب سوندرز لقناة "ايه بي سي"، في بلدة برياغولونغ، بعدما شاهد النيران تصل إلى بيته: "شاهدت خزان المياه الرئيسيّ والخزانات البلاستيكية تذوب".