حزب العمال الكردستاني يتبنى الهجوم الإنتحاري في أنقرة

اعلن حزب العمال الكردستاني، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي شهدته أنقرة واسفر عن اصابة اثنين من عناصر الشرطة.



وقال الحزب لوكالة "ايه ان اف" القريبة من الحركة الكردية إن "عملا فدائيا نفذ ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع للواء الخالدين".