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البابا فرنسيس: آمل أن تسهم المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان بدعم دوليّ

أخبار دولية
2023-10-01 | 13:07
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البابا فرنسيس: آمل أن تسهم المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان بدعم دوليّ
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البابا فرنسيس: آمل أن تسهم المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان بدعم دوليّ

دعا البابا فرنسيس  إلى "تحكيم لغة الحوار بين أرمينيا وأذربيجان"، وَفق وكالة "روسيا اليوم". 
 
وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة الإنسانية بين البلدين.

وقال البابا بعد خطبته المعتادة، في ساحة القديس بطرس: "أتابع هذه الأيام الوضع المأساوي للاجئين في ناغورني قره باغ".

وأمل أن تسهم المفاوضات بين الطرفين بدعم من المجتمع الدوليّ، في التوصّل إلى اتفاق طويل الأمد ينهي هذه الأزمة الإنسانية.

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