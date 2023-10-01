قتلى وجرحى في انقلاب شاحنة تقل مهاجرين في المكسيك

قُتل عشرة مهاجرين على الأقل وأُصيب 25 آخرون حين انقلبت شاحنة كانوا يسافرون فيها في شكل غير قانوني، على طريق سريعة في ولاية شياباس بجنوب المكسيك، على الحدود مع غواتيمالا، وفق السلطات المحلية.



وأشارت الحصيلة غير النهائية التي ادلت بها السلطات الى "عشرة قتلى و25 جريحا".