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كولونا ستتوجه الى أرمينيا الثلاثاء: ستكرر دعم فرنسا لسيادة أرمينيا ووحدة اراضيها
أخبار دولية
2023-10-01 | 13:19
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كولونا ستتوجه الى أرمينيا الثلاثاء: ستكرر دعم فرنسا لسيادة أرمينيا ووحدة اراضيها
اعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أنها ستتوجه الثلاثاء الى أرمينيا، حيث "ستكرر دعم فرنسا لسيادة أرمينيا ووحدة اراضيها".
وكتبت كولونا على منصة اكس: "سأتوجه الثلاثاء الى أرمينيا".
وأكدت الخارجية الفرنسية أن كولونا "ستكرر لهذه المناسبة وقوف فرنسا الى جانب أرمينيا" و"ستكرر دعم فرنسا لسيادة أرمينيا ووحدة أراضيها ويقظتها القصوى في ما يتعلق باحترامهما".
أخبار دولية
فرنسا
أرمينيا
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