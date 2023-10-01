بايدن يؤكد أن واشنطن لن تتخلى عن أوكرانيا رغم الإتفاق لتجنب الإغلاق

بايدن يؤكد أن واشنطن لن تتخلى عن أوكرانيا رغم الإتفاق لتجنب الإغلاق

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أوكرانيا رغم أن تقديم المساعدات إليها تم استثناؤه من إتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي، مطالبًا الجمهوريين بـ"وقف الألاعيب" على هذا الصعيد.



وقال بايدن في مداخلة من البيت الأبيض: "أريد أن أؤكد لحلفائنا الأميركيين وللشعب الأميركي وللشعب في أوكرانيا أنه يمكنكم الإعتماد على دعمنا. لن ننسحب".