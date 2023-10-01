الكونغو تخص رئيس الغابون الانتقالي باستقبال رسمي

زار الرئيس الإنتقاليّ للغابون الجنرال بريس أوليغي نغويما الذي أطاح الرئيس السابق علي بونغو أونديمبا، الكونغو للتأكد من دعم الرئيس دنيس ساسو نغيسو له، حسب ما أفاد مراسل فرانس برس.



وحظي الجنرال أوليغوي باستقبال رسمي اذ كان في استقباله على مدرج المطار رئيس الوزراء اناتولي كوليني.



وقال الجنرال أوليغي، بعد محادثاته مع الرئيس الكونغولي :"لقد جئت إلى هنا للتشاور والتباحث والتحاور مع المسؤول الحكيم الذي يمثل بالنسبة لنا قيمة مهمة في المنطقة والذي يمكنه أن ينقل إلى السلطات في العالم ما فعلناه".



وأضاف "جئنا أيضا من أجل تخفيف العقوبات (...) نعتزم استعادة مكاننا في عصبة الأمم".