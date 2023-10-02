قتلى جراء انهيار سقف كنيسة بالمكسيك

قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب عشرة آخرون الأحد في المكسيك عندما انهار سقف كنيسة خلال الصلاة في مدينة سيوداد ماديرو بولاية تاماوليباس الشمالية الشرقية حسبما ذكرت الحكومة المحلية.



وقال المتحدث باسم أمن حكومة الولاية في بيان "تأكد مقتل سبعة أشخاص وأسعِف عشرة جرحى" مضيفا أن البحث جار لإنقاذ المحاصرين.



ووفقا لوسائل إعلام محلية، ثمة ما لا يقل عن 20 شخصا محاصرين تحت أنقاض كنيسة سانتا كروز.



وقالت السلطات في بيان إن الحادث وقع نحو الساعة 14,18 عندما انهار الجزء العلوي من الكنيسة بسبب مشكلة هيكلية على الأرجح.

