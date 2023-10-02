38 مصابا على الأقل جراء حريق هائل في مقر مديرية أمن الإسماعيلية في مصر (فيديوهات)

عاجل| اندلاع حريق ضخم قبل قليل في مبنى مديرية أمن #الإسماعيلية ب #مصر pic.twitter.com/3lG6gAVAf6
— تغطية (@coveragetheard) October 2, 2023
عاجل| اندلاع حريق ضخم قبل قليل في مبنى مديرية أمن #الإسماعيلية ب #مصر pic.twitter.com/3lG6gAVAf6
مشاهد لمبنى مديرية أمن #الإسماعيلية بعد السيطرة على الحريق وقد تفحم بالكامل.#مصر #حريق_الإسماعيلية#الحماية_المدنية pic.twitter.com/BrAu8bhyz2
— تغطية (@coveragetheard) October 2, 2023
مشاهد لمبنى مديرية أمن #الإسماعيلية بعد السيطرة على الحريق وقد تفحم بالكامل.#مصر #حريق_الإسماعيلية#الحماية_المدنية pic.twitter.com/BrAu8bhyz2