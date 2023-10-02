ترامب يعلن أنه سيمثل الاثنين أمام المحكمة في إطار محاكمته في قضية تضخيم أصوله

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه سيمثل الاثنين أمام المحكمة في إطار انطلاق محاكمته المدنية في قضية تضخيم أصوله العقارية لسنوات.



وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشال" الأحد: "سأذهب إلى المحكمة صباح الغد للدفاع عن اسمي وسمعتي"، واصفا المدعي العام في نيويورك بأنه "فاسد" والقاضي في القضية بأنه "مختل".