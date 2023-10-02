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ضربات تركية ضدّ "أهداف" لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق
أخبار دولية
2023-10-02 | 01:20
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ضربات تركية ضدّ "أهداف" لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق
استهدفت ضربات جوية شنتها تركيا الأحد مواقع عديدة في إقليم كردستان في شمال العراق، كما قال لفرانس برس مسؤول محلي، في حين أكدت أنقرة أنها استهدفت "20 هدفاً" يستخدمه مقاتلو حزب العمال الكردستاني الأكراد الأتراك.
وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية إن "عملية جوية شنّت على مناطق في متين وهاكورك وقنديل وكارة، في شمال العراق، في الأول من تشرين الأول الساعة 21:00...من أجل تحييد حزب العمال الكردستاني وعناصر إرهابية أخرى، ومنع الهجمات الإرهابية القادمة من شمال العراق ضد شعبنا وقواتنا الأمنية، وضمان أمن حدودنا".
وأضافت الوزارة أن "20 هدفاً مستخدمة من قبل الإرهابيين" جرى تدميرها.
وتأتي هذه الضربات بعد هجوم انتحاري قام به حزب العمال الكردستاني في أنقرة استهدف مقرّ الشرطة ووزارة الداخلية في أنقرة.
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